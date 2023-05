Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4322/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - steigende Kurse zu Christi Himmelfahrt, Nicht ganz verstehe ich die Situation zwischen CTS Eventim und Kapsch TrafficCom. Jobs: https://boerse-social.com/karriere - Zertifikate Plausch Österreich 05/23: Ein Update mit Philipp Arnold zum Raiffeisen Zertifikate Sparplan, den ich real money einsetze https://audio-cd.at/page/podcast/4326/ - in Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich. Heute geht es um den ATSPARPLAN16 von Raiffeisen Research (war erster ...

