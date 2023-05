München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Grüner Filz bei Habeck: Ist die Energiewende in Gefahr?Die Gäste:Katrin Göring-Eckardt, B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen BundestagsChristian Dürr, FDP, Fraktionsvorsitzender; Mitglied des PräsidiumsJulia Klöckner, CDU, Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU BundestagsfraktionMarkus Feldenkirchen, Journalist; politischer Autor im Hauptstadtbüro desSPIEGELHermann-Josef Tenhagen, Wirtschaftsjournalist; Chefredakteur des Verbraucher-Ratgebers "Finanztip"Sein Staatsekretär stürzt über Filzvorwürfe, ist deshalb auch der Minister angezählt?Gefährdet grüne Regulierungswut die Zustimmung zur Energiewende? Odermachen das eher die Parteien, die den Bürgern zurufen: Wählt uns, wir nehmendoch alle den Klimaschutz nicht so ernst?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten BeermannPressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5513141