Netflix - Kurz vorm nächsten Rallyeschub

Am Donnerstag legte die Netflix-Aktie im um rund 9 Prozent zu und bekräftigt eine seit Mai letzten Jahres laufende Erholungsbewegung. Sollten weitere Kapitalzuflüsse das Papier stützen, könnte der nächste Rallyeabschnitt nach der Konsolidierung der letzten Wochen beschritten werden.

Für die gute Laune unter Investoren sorgte die Nachricht über den Boom bei werbefinanzierten Inhalten. Über 5 Millionen aktive Nutzer haben sich für den werbefinanzierten Inhalt angemeldet, hinzu kamen 25 Prozent Neuabonnenten. Diese Nachrichtenlage versetzte Anleger in helle Freude, sie katapultierten das Wertpapier sogleich in die Nähe der bisherigen Jahreshochs aufwärts. Nach der Konsolidierung der letzten Wochen könnte bei weiteren Kapitalzuflüssen die Netflix-Aktie ein weiteres Rallyekapitel eröffnen und in den nächsten Wochen und Monaten deutliche Zugewinnen zumindest bis zu den nächsten Quartalszahlen am 17. Juli erfahren.

Zweifel an Werbeelementen ausgeräumt

Der überraschende Zuspruch bei den Abonnenten werbefinanzierter Inhalte könnte nun weitere Investoren in das Papier locken, oberhalb der Verlaufshochs aus Ende Januar bei 379,43 US-Dollar könnte Netflix Aufwärtspotenzial an 396,50 und darüber 458,48 US-Dollar freisetzen. Eine überschießende Welle könnte sogar bis an den Horizontalwiderstand von glatt 500,00 US-Dollar heranreichen, ehe Netflix wieder in eine mehrmonatige Konsolidierung übergeht. Auf der Unterseite ist das Papier vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb von 300,00 US-Dollar dürften Abschläge um rund 50 Dollar eintreten, eine weitere Unterstützung findet die Aktie um 223,33 US-Dollar vor. Anzeichen auf ein derartiges Szenario sind derzeit allerdings nicht anzutreffen.

Widerstände: 379,43; 386,66; 396,50; 409,36; 412,98; 426,49 US-Dollar

Unterstützungen: 360,49; 349,80; 340,62; 338,80; 329,62; 315,62 US-Dollar

Netflix in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.04.2022 - 18.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US64110L1061

Netflix in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.05.2018 - 18.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: US0970231058tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US64110L1061

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Netflix für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Abstand Knock-Out Hebel Letzter Bewertungstag Netflix HC2SM7 8,86 275,573364 25,38% 3,85 Open End Netflix HC5GXA 7,05 295,71694 19,93% 4,87 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2023; 13:28 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Netflix für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Abstand Knock-Out Hebel Letzter Bewertungstag Netflix HC396R 3,64 405,970298 9,93% 9,56 Open End Netflix HC2G6Y 1,3799 380,998725 3,17% 25,07 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.05.2022; 13:30 Uhr

