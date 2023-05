Verhaltene Analystenkommentare inklusive einer Abstufung von "Neutral" auf "Underperform" durch die Bank of America (Bofa) haben am Freitag die Aktien der Commerzbank belastet. Nachdem das Papier am Vormittag bereits als DAX-Schlusslicht spürbar nachgab, gelang der Aktie auch am Nachmittag keine Trendwende. Wie andere Geldhäuser profitiert auch die Commerzbank stark vom Anstieg der Leitzinsen. Dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...