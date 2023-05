Die Historie des Goldpreises zeigt, dass es langjährige Zyklen gibt, und es existieren starke und schwache Phasen. Um ein besseres Bild zu bekommen, wie sich der Preis des Edelmetalls entwickeln wird, gilt es einerseits Zins- und Inflationserwartungen zu beachten und die vergangenen Zyklen genauer zu betrachten - und wie war das Umfeld in starken oder schwachen Goldpreiszeiten, was hat sich ausgewirkt. Ein Hoch nach dem anderen erreichte der Goldpreis in den 1970er-Jahren. Diese Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...