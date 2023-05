Gamern unter euch sind sicherlich schon einmal diese unschönen Kanten in Texturen begegnet. Sie kommen in der Regel beim UV-Mapping zustande, können allerdings durch verschiedene Methoden vermieden werden. In Videospielen finden sich häufig Linien in Texturen wieder, die aussehen, als seien sie vollkommen fehl am Platz. Sie finden sich nicht nur in älteren Titeln wieder, sondern auch in aktuellen ...

