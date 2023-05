DJ DAX erreicht neues Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht. Mit 16.293,68 Punkten übertraf er das alte Hoch um dreieinhalb Stellen. Das nun überwundene Hoch stammt vom 18. November 2021. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,8 erachten Händler den DAX nicht als teuer, im historischen Kontext gesehen. Auch wenn einige Marktteilnehmer mit Margendruck im zweiten Halbjahr rechnen, muss der Index damit nicht gleich unter Druck geraten. Der Rückenwind durch die Dividendensaison ist allerdings für den Performance-Index erst einmal vorbei. Der DAX notiert aktuell 0,7 Prozent höher bei 16.277 Zählern.

Eine starke Entwicklung haben seit Jahresbeginn die Aktien der DAX-Unternehmen abgeliefert, die von der aktuellen Politik in Berlin Rückenwind erhalten. Von den steigenden Rüstungsausgaben profitieren Rheinmetall, die Aktie liegt seit Jahresbeginn gut 40 Prozent im Plus. Auf Platz zwei rangieren die Aktien von Siemens Energy. Das Unternehmen ist mit den Bereichen Energieerzeugung und Energieübertragung vorteilhaft positioniert. Die Aktie notiert rund 38 Prozent gegenüber dem Jahresstart im Plus. Das Schlusslicht gegenüber Jahresultimo sind Vonovia mit einem Minus von 21 Prozent. Hier sorgen unter anderem die steigenden Zinsen wie auch die fallenden Immobilienpreise für Gegenwind.

DJG/thl/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2023 09:14 ET (13:14 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.