DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Mai (21. KW)

=== M O N T A G, 22. Mai 2023 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis *** 09:30 AT/Kontron AG, HV 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), 24. Tourismusgipfel, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK *** 15:00 US/Ford Motor Co, Capital Markets Day 15:45 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Eröffnungsveranstaltung des Wirtschafstages 2023 mit Bundeskanzler Scholz, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai 17:00 DE/SPD, Paneldiskussion "160 Jahre SPD: Unsere Werte als Wegweiser - gestern, heute und in Zukunft", u.a. mit SPD-Vorsitzendem Klingbeil, Bundesarbeitsminister Heil, Berlin 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz. Luxemburgs Premierminister Bettel, Gespräch 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Jahresempfang der Friedrich-Naumann-Stiftung, Berlin 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - EU/Beginn der zweitägigen Tagung der Außenminister D I E N S T A G, 23. Mai 2023 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statement für die ersten vier Monate 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q 09:00 DE/Fraport AG, HV *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai 09:45 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschftstag 2023, Berlin 10:00 DE/Nemetschek SE, HV 10:00 DE/Sixt SE, HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV 10:00 LU/SAF-Holland SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai 11:00 DE/SPD, Jubiläumsfeier "Fortschritt braucht Gerechtigkeit - Seit 160 Jahren Ideen für morgen, u.a. mit Reden von Bundeskanzler Scholz sowie den SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,80%-Bundesschatzanweisung über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.06.2025 12:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH) Urteil über Auslistung bei Google 12:00 DE/Staatssekretäre Brantner, Keller, Vorstellung Aktionsplan "Mehr Unternehmerinnen im Mittelstand" 12:30 DE/Deutscher Städtetag , Auftakt-Pk zur Hauptversammlung, Köln 14:00 DE/Krones AG, HV 15:00 DE/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/Neubauverkäufe April 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG), Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 24.5), Fulda - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Außenminister M I T T W O C H, 24. Mai 2023 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April 10:00 DE/Lanxess AG, HV 10:00 DE/New Work SE, HV 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV 10:00 DE/Uniper SE, HV 10:00 DE/Zalando SE, HV *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Mai 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Puma SE, HV 11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV 11:00 DE/Teamviewer SE, HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1,00%- Bundesanleihe Mai 2038 über 1,5 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 4,75%-Bundesanleihe Juli 2040 über 1 Mrd Euro 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesverteidigungsminister Pistorius und Gesundheitsminister Lauterbach, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3.5 *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG), Fortsetzung der Tarifverhandlungen (seit 23.5), Fulda - DE/Cropenergies AG, ausführliches Jahresergebnis - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q - DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai D O N N E R S T A G, 25. Mai 2023 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/ifo-Exporterwartungen Mai 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni 08:00 DE/NLT CHECK, Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai 09:00 DE/Bundestag, Plenum 10:00 DE/Bechtle AG, HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 10:00 DE/Bundesverband Beteiligungskapital (BVK), 24. Deutscher Eigenkapitaltag mit Reden von Bundesfinanzminister Lindner (10:05) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (15:00), Berlin 11:00 DE/Salzgitter AG, HV 11:45 DE/Deutscher Städtetag , Abschluss-Pk nach Hauptversammlung, Köln *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 14:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV Insurance Summit, Berlin *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 18:00 DE/EZB, Empfang anlässlich des 25-jährigen Jubiläums - DE/EZB, Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 F R E I T A G, 26. Mai 2023 *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai 09:00 DE/Bundestag, Plenum 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV 11:30 DE/Regierungs-PK 13:30 DE/Basler AG, HV *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai - DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q - EU/Ratingüberprüfung für Slowakei (S&P); Bulgarien (S&P); Liechtenstein (S&P); Litauen (Fitch); Slowakei (Moody's); Spanien (Fitch); - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MESZ) S O N N T A G, 28. Mai 2023 - TR/Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

