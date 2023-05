DAX® knackt neuen Rekord

Werbung







Der DAX® erreichte am Freitagnachmittag mit 16.293 Punkten ein neues Allzeithoch.



Der deutsche Aktienindex -DAX®- konnte am heutigen Tage ein neues allzeithoch verzeichnen. Am Nachmittag erreichte dieser bis zu 16.293 Punkte. Bereits am Vormittag hatte der DAX® das Allzeithoch nur mit knapp 5 Punkten verfehlt. Rückenwind erhielt der DAX® unter anderem durch die Meldung aus dem Weißen Haus, dass die Verhandlungen bezüglich der Schuldenobergrenze Amerikas "stetige Fortschritte" erzielen. Die Schuldobergrenze liegt bei etwa 31,4 Billionen Dollar und wurde bereits Mitte Januar erreicht. Sollte diese nicht angehoben jedoch weitere finanzielle Mittel benötigt werden, dann wäre die Regierung nicht in der Lage gewisse Verpflichtungen voll nachzugehen.









"Sell in May and go away", so lautet einer der bekanntesten Phänomen am Kapitalmarkt. Gibt es jedoch auch andere Saisonalitäten? Jörg Scherer technischer Analyst der HSBC Deutschland untersuchte in der heutigen Ausgabe des Daily Tradings die Renditepotenziale des ersten sowie letzten handelstages jeden Monats.









