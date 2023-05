© Foto: MG RTL DSpreitzenbarth



Eine US-Staatspleite könnte zu weltweiter Panik an den Aktienmärkten führen, warnte US-Finanzministerin Yellen in dieser Woche. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Darüber spricht Wall Street-Expertin Sandra Navidi.

"Die Situation ist sehr gefährlich", warnt auch Navidi. Die Bestseller-Autorin spricht mit wallstreet:online TV-Anchorman Martin Kerscher sowohl über die Wahrscheinlichkeit einer Einigung im US-Schuldenstreit als auch über eine mögliche Marktpanik, wenn es zu keiner Einigung kommen sollte.

Welche Hauptstreitpunkte es in diesem Konflikt gibt, was laut Navidi wirklich dahintersteckt - Stichwort Systemwechsel - und wie der US-Dollar auf all das reagieren könnte, sehen Sie im w:o TV Video!

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion