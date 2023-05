Für einen Urlaub mit der ganzen Familie ist Ägypten genau das richtige. Die All-Inclusive-Konzepte vieler Hotels und Resorts sind auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern zugeschnitten. Hier werden Unterhaltungsprogramme geboten und Ausflüge organisiert, die für alle Altersgruppen Spannung versprechen. Auch in Museen oder kulturellen Sehenswürdigkeiten können familienfreundliche Angebote erwartet werden. Obendrein lockt Ägypten das ganze Jahr mit warmen Temperaturen und trockenem Klima: Der Gedanke an Sommerurlaub im Winter, mit feinen Sandstränden und flachem Wasser, lässt besonders Kinderherzen höherschlagen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230519005235/de/

Family Holiday in Egypt (Photo: Business Wire)

Wofür steht familienfreundlicher Urlaub?

Ein Urlaub sollte immer Entspannung sein abschalten können, dem Alltag entfliehen, es sich richtig gut gehen lassen. Mit Kindern ist das jedoch nicht immer so einfach. Damit Familien und insbesondere Eltern einen möglichst stressfreien Urlaub haben, warten All-Inclusive-Hotels und -Resorts in Ägypten mit einer familienfreundlichen Vielfalt auf. So werden Animationsprogramme für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen veranstaltet, Poolanlagen verfügen über Wasserrutschen und Kinderpools und mehrsprachige Betreuer und Betreuerinnen kümmern sich um die Kinder, wenn die Eltern mal einen Nachmittag oder Abend ungestört eignen Plänen nachgehen wollen. Auf diese Weise ist auch im Urlaub mit Kindern eine tatsächliche Entspannung möglich.

Aktivitäten für die ganze Familie

Viele Clubs und Resorts bieten ein breit gefächertes Angebot an sportlichen Aktivitäten. Ob Minigolf, Strandfußball oder Volleyball Jung und Alt können sich auf vielfältige Weise ausleben. Für Tauchen, Schnorcheln oder Kitesurfen werden oft nicht nur Anfänger-, sondern auch spezielle Kinder-Kurse offeriert, die schon junge Wasserratten begeistern.

In den Städten, die besonders auf den Tourismus ausgerichtet sind, lassen sich allerorts Unternehmungen für die ganze Familie finden, von Wasserspaß- und Vergnügungsparks bis zu Safari-Touren und Aquarien. Zahlreiche Museen beweisen den Kindern, dass Geschichte sehr spannend sein kann: Im Ägyptischen Museum im Kairo gibt es sogar eine speziell auf Kinder zugeschnittene Führung.

Auch außerhalb der Städte gibt es Möglichkeiten zu Abenteuern für die ganze Familie, beispielsweise Wüstentouren mit dem Buggy oder Ausritte auf Kamelen. Noch dazu kosten Freizeitunternehmungen in Ägypten deutlich weniger als vergleichbare Aktivitäten in Deutschland. Das eröffnet Familien auf Reisen die Möglichkeit, mehr mit ihren Kindern oder auch mal etwas ohne sie erleben zu können und sich eine erholsame Auszeit zu gönnen.

Paradiesische Zustände in Hurghada

In Hurghada ermöglicht das Grand Aquarium nicht nur, exotische und interessante Fische hautnah zu erleben; hier gibt es auch einen Hai-Tunnel, einen Mini-Zoo und einen Regenwald, wo auch Reptilien und heimische Vögel zu sehen sind. Nicht nur Kinder aller Altersgruppen, sondern auch Erwachsene werden hier einen spannenden Tag haben.

Hurghada ist außerdem bekannt für seine vorgelagerten Inseln, allen voran die nur wenige Kilometer von der Küste entfernte Insel Giftun. Traumhafte Strände und flaches, türkisfarbenes Wasser entführen die Reisenden in ein sorgloses Paradies. Hier hängen Schaukeln und Hängematten über dem Wasser, Bars, Foto-Spots und Kinderspielplätze. Um die Orange Bay herum lassen sich unberührte Korallenriffe und große Fischschwärme beim Schnorcheln und Tauchen erkunden.

Weitere Informationen

https://www.experienceegypt.eg/

Hintergrundinfos zum ägyptischen Fremdenverkehrsamt

Das ägyptische Fremdenverkehrsamt (ETA) wurde 1981 gegründet, um den internationalen Tourismus anzukurbeln, indem sie Ägyptens lange Historie und traditionsreiche Zivilisation beleuchtet und das Land samt seiner vielfältigen touristischen Attraktionen bekannter macht. Zu den Aufgaben der ETA gehört es außerdem, Inlandstourismus zu fördern, das Bewusstsein für den Tourismus im ganzen Land zu schärfen und die Verbindung zwischen den Ägyptern und ihrem Erbe zu festigen.

Der Fokus der ETA liegt einerseits auf der Vielfalt der Sehenswürdigkeiten und Reiseziele innerhalb Ägyptens, andererseits auf der Entwicklung von Marketingstrategien und -programmen zur Förderung des Tourismus sowie die Bereitstellung von technischem und Marketing-Support. Ferner organisiert und sponsert sie touristische, sportliche, soziale und kulturelle Veranstaltungen im ganzen Land. Den Vorsitz des ETA-Verwaltungsrats führt der Minister für Tourismus.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230519005235/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Valeriia Yurkina PR Consultant

Media consulta International Holding AG

Tel: +49 30 65000-540

E-Mail: v.yurkia@mcgroup.com