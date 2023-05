Das Unternehmen kündigt Änderungen zur Verbesserung der Managementstruktur an, einschließlich der Einrichtung von Exekutiv- und Betriebskomitees

Wie I Squared Capital, eine führende globale Investmentmanagementfirma mit Schwerpunkt auf Infrastruktur, heute mitteilte, ist Gautam Bhandari, Mitgründer und Managing Partner, zum Global Chief Investment Officer von I Squared Capital ernannt worden und wird in enger Abstimmung mit dem Gründer, Chairman und Managing Partner Sadek Wahba die globale Investmentstrategie des Unternehmens leiten. Diese jüngste Ernennung gehört zu einer Reihe von Änderungen in der Management- und Führungsstruktur, die auf dem Erfolg des Unternehmens aufbauen und I Squared Capital für das kommende Jahrzehnt und darüber hinaus weiter institutionalisieren werden.

Außerdem hat I Squared Capital Mohamed Adel El-Gazzar und Harsh Agrawal zu Senior Partnern und Mitgliedern des Executive Committee des Unternehmens ernannt. Das neu gegründete Executive Committee wird den Kurs für die strategische Entwicklung des Unternehmens vorgeben.

"Diese strukturellen Verbesserungen kommen zu einem wichtigen Zeitpunkt für I Squared", berichtet Dr. Wahba. "Während wir den enormen Erfolg des vergangenen Jahrzehnts analysieren, unternehmen wir Schritte, um unser Unternehmen weiter zu institutionalisieren und dafür zu sorgen, dass wir auch künftig gut positioniert sein werden, um die einzigartigen Chancen des nächsten Jahrzehnts und darüber hinaus zu nutzen."

"In einer Phase kontinuierlichen Wachstums von I Squared freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Executive Committee, um neue Kapitalbeschaffungen und Investitionen auf den disziplinierten Ansatz des Unternehmens abzustimmen und in die Zukunft von hochwertigen Unternehmen zu investieren und diese weiter aufzubauen", so Dr. Bhandari. "Wir erwarten weiterhin eine steigende Nachfrage nach Infrastrukturen weltweit, da viele kapitalintensiven Wirtschaftssektoren wie Energie, Telekommunikation und Verkehr dringend modernisiert werden müssen und auch die Nachfrage nach nachhaltigen Infrastrukturen weiter wächst."

Dr. Bhandari, Mitbegründer und Managing Partner, ist seit der Firmengründung Mitglied der Investment Committees bei I Squared Capital und hat den Vorsitz in Aufsichtsräten mehrerer Portfoliounternehmen von I Squared Capital rund um den Globus inne. Vor seiner Tätigkeit bei I Squared Capital war er Managing Director bei Morgan Stanley, wo er mehr als zehn Jahre lang in den Bereichen Infrastrukturinvestitionen sowie Bankwesen und Kapitalmärkte aktiv war. Er promovierte in Chemie an der University of Delaware, wo er als University Merit Fellow mit dem Joel L. Silver Award für die beste Doktorarbeit ausgezeichnet wurde, und erwarb einen MBA in Finanzwesen an der Stern School of Business der New York University, an der er als Amerada Hess Merit Scholar studierte.

Darüber hinaus hat I Squared Capital ein Operating Committee eingerichtet, das den Geschäftsbetrieb des Unternehmens leitet und das weitere globale Wachstum der Plattform unterstützt. Das Operating Committee wird mit den Partnern des Unternehmens sowie einer umfangreicheren Gruppe von Führungskräften von I Squared Capital besetzt. Die Mitarbeiterzahl der globalen Plattform ist inzwischen auf 215 Mitarbeiter angewachsen. Seit Jahresbeginn 2022 wurden 81 Fachkräfte eingestellt.

Parallel dazu wird Adil Rahmathulla, Managing Partner, im kommenden Jahr seine Funktion bei I Squared Capital aufgeben, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Bis zu seinem endgültigen Ausscheiden aus dem Unternehmen im Juni 2024 wird Rahmathulla Mitglied der Investment Committees des Unternehmens bleiben.

Dr. Wahba und Dr. Bhandari kommentieren: "Wir sind Adil sehr dankbar für die maßgebliche Rolle, die er bei der Gründung und dem Wachstum von I Squared Capital übernommen hat. Er war ein großartiger Partner, und wir freuen uns, dass er auch im kommenden Jahr eng mit uns zusammenarbeiten wird. Wir sind zuversichtlich, dass er auch bei seinen künftigen Tätigkeiten erfolgreich sein wird, und wünschen ihm alles Gute.

"Es war ein Privileg, mit Sadek, Gautam und dem Team von I Squared Capital zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zum Aufstieg des Unternehmens zu einem der weltweit führenden Infrastrukturinvestoren leisten zu dürfen", so Rahmathulla. "Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten zehn Jahren erreicht haben, und freue mich darauf, den weiteren Erfolg des Unternehmens zu begleiten und zu unterstützen. Ich bin Sadek und Gautam dankbar für ihre Partnerschaft und Freundschaft und freue mich darauf, in den kommenden Jahren meinen Weg als Investor und Unternehmer fortzusetzen."

Im Zuge dieser Änderungen werden mehr als zwanzig Führungskräfte des Unternehmens zusätzlich zu den bestehenden Anteilseignern ihr eigenes Kapital in die Beteiligung von I Squared Capital investieren, wodurch die Basis der Anteilseigner weiter verbreitert und die Interessengleichheit gestärkt wird. Finanzielle Einzelheiten werden nicht bekannt gegeben.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar und Schwerpunkt auf Investitionen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und beschäftigt in seinen Niederlassungen in Miami, Hongkong, London, Neu-Delhi, Singapur, Taipeh und Sydney mehr als 215 Mitarbeiter. I Squared Capital hat in ein diversifiziertes Portfolio von 77 Unternehmen in 59 Ländern mit mehr als 31.000 Mitarbeitern in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr, Umweltinfrastruktur und soziale Infrastruktur investiert, die für Millionen von Menschen weltweit unverzichtbare Dienstleistungen erbringen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230519005040/de/

Contacts:

Medienkontakte

Brunswick Group

Alex Yankus Clare Pickett

+1 (917) 818-5204 +1 (347) 477 7475

isquared@brunswickgroup.com