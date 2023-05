Die NASA hat einen NextSTEP-2 Appendix P Sustaining Lunar Development (SLD) Vertrag an Blue Origin vergeben. Die Partner des nationalen Teams von Blue Origin umfassen Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic und Honeybee Robotics.

A rendering of Blue Origin's Blue Moon lander that will return astronauts to the Moon as part of NASA's Artemis program. (Photo: Blue Origin)