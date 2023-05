In 80 % der Fälle Gewinne mit Aktien erzielen: So einfach geht es Wir sind weder Trader, noch haben wir den einen, magischen Code entdeckt. Stattdessen definieren wir uns bei der Aktienwelt360 als klassische, unternehmensorientierte Buy-and-Hold-Investoren. Analyst Christoph Gössel und Chefanalyst Florian König gehen dem Rätsel auf der Spur, wie man als Investor relativ simpel in 80 % der Fälle Gewinne mit Aktien erzielen kann. Klingt das nicht zu schön, um wahr zu sein…? Auf der Suche nach wirklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...