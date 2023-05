Kinebik-Projekt von NewOrigin Gold erworben

Anzeige / Werbung

Von NewOrigin Gold hat O3 Mining Inc. (TSX.V: OIII, FSE: 15A) das Knebik-Goldprojekt erworben. Die aussichtsreiche Liegenschaft befindet sich auf dem Casa-Beradi-Trend in der kanadischen Provinz Québec. Durch diesen Schritt vergrößert O3 Mining seinen Fußabdruck in der attraktiven Goldprovinz.

Die Verhandlungen über den Erwerb des Kinebik-Projekts liefen schon eine Weile. Endgültig fixiert wurde die Kaufvereinbarung am 16. Mai 2023. Der Kaufvertrag sieht vor, dass O3 Mining das Kinebik-Projekt zu 100 Prozent und mit allen Rechten, Titeln und Beteiligungen von NewOrigin Gold übernimmt.



Den Kaufpreis für die neue Liegenschaft wird O3 Mining sowohl in bar wie auch in eigenen Aktien bezahlen. Die Barkomponente beläuft sich auf lediglich 50.000 Kanadische Dollar. Zusätzlich werden NewOrigin Gold 88.402 neue Stammaktien von O3 Mining übertragen. Die neuen O3-Mining-Stammaktien sind mit einem Sperrvermerk versehen.



Die erste Hälfte der Aktien darf NewOrigin Gold frühestens nach vier Monaten und einem Tag veräußern. Der Verkauf der zweiten Hälfte der Aktien ist erst nach sechs Monaten und einem Tag möglich. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und bedarf noch der Genehmigung durch die TSX-Venture-Börse in Toronto.

Enthaltene Werte: CA67113B1085