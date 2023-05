News von Trading-Treff.de Die Indizes haben ihre Durststrecke der vorherigen 2 Wochen überwunden und konnten in den letzten Tagen wieder kräftig steigen. Beim S&P500 sind es auf Wochensicht 1.65%. Die Nasdaq100 ist sogar noch deutlich stärker mit 3.47%. Stark! Meine Depots verzeichnen hingegen eine quasi Nullrunde mit -480,67 EURinsgesamt. Verlust von -480,67 EUR im Depot Die Marktampel steigt in vielen Kriterien, was sogar zu einem Wechsel von gelb ...

