MOSKAU (dpa-AFX) - Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vollständig von russischen Truppen eingenommen worden. Das teilte das Ministerium in Moskau in der Nacht zu Sonntag mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete. Zuvor hatte bereits der Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Eroberung der monatelang umkämpften und inzwischen fast völlig zerstörten Stadt verkündet. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Kremlchef Wladimir Putin sprach den Wagner-Truppen am Abend Glückwünsche aus.

Bachmut mit einst mehr als 70 000 Einwohnern ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet. Sollte die Stadt tatsächlich an die Besatzer gefallen sein, würde sich für die russischen Truppen der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk eröffnen. Damit würde eine von Russland geplante vollständige Eroberung des Donezker Gebiets näherrücken.