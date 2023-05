BAYREUTH (dpa-AFX) - Die Zeitung "Nordbayerischer Kurier" zu USA:

"DeSantis hat die Ideologie der konservativen Kulturkrieger Amerikas effektiv in praktische Politik umgesetzt. Seine Administration läuft wie ein gut geöltes Räderwerk. Er regiert ohne Drama und Durchstechereien. Mit eiskaltem Kalkül setzte er ein fast vollständiges Abtreibungsverbot durch, diskriminiert sexuelle Minderheiten und legt sich dreist mit dem Disney-Konzern an. Die Demokraten hoffen, dass Trump antritt. Denn ein Herausforderer DeSantis wäre für Joe Biden deutlich gefährlicher. Mit dem offiziellen Eintritt DeSantis in das Rennen um die Nominierung werden die Karten neu gemischt - für Donald Trump und den Präsidenten."