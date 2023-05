NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu den Wahlen in der Türkei:

""Wieso wählen die hier überhaupt?" - "Wieso sind die alle für den Erdogan?" oder "Warum interessieren die sich nicht dafür, was in Deutschland passiert?" Fragen, die wie aus der Pistole geschossen kommen, wenn man hierzulande den Fehler macht, Stichwörter wie "Türken" und "Wahlen" in einem Satz zu verwenden. Dabei steckt die Antwort in den Fragen selbst, in dem Wörtchen "die". Es zeigt Menschen mit Wurzeln in der Türkei, dass es mehr als 60 Jahre nach der Ankunft der ersten türkischen Gastarbeiter noch immer ein "wir" gibt, zu dem sie als "die" eben nicht dazugehören. Unabhängig davon, ob und wie sehr sie sich mit der hiesigen Gesellschaft identifizieren."