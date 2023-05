NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu den Heizungsplänen der Ampel:

"Es lässt hoffen, dass mit Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher der Bundesregierung empfohlen hat, mit dem CO2-Handel auf ein marktwirtschaftliches Instrument zur Umstellung der Heizungsinfrastruktur im Lande zu setzen. Der Handel mit Verschmutzungsrechten ist ziemlich das Gegenteil dessen, was die staatsdirigistische Denkschule grüner Provenienz durchsetzen will, für die der geschasste Staatssekretär Patrick Graichen stand: zu bestimmen, wie genau die Technik im Heizkeller auszusehen hat. Das sollte Politik in einer Marktwirtschaft tunlichst unterlassen und es den Praktikern in der Wirtschaft und Industrie anvertrauen. Ob Kanzler Olaf Scholz die Kraft aufbringt, das Habeck'sche Heizungsgesetz zu stoppen?"/yyzz/DP/men