AUGSBURG (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel ist "extrem überzeugt", dass sein Team am kommenden Samstag als Meister der Fußball-Bundesliga feststehen wird. "Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt. Es wird Zeit, weil wir haben einfach diese Qualität in der Mannschaft", sagte der Schweizer nach dem 3:0 beim FC Augsburg am Sonntag.

Seine Mannschaft stimmte Kobel auf eine schwierige letzte Woche ein. "Wir sind jetzt in der Pole Position. Es wird sicherlich sehr viel Druck da sein. Daher müssen wir alles so simpel wie möglich gestalten", forderte der 25 Jahre alte Keeper und prognostizierte "spannende Tage".

Zwei Punkte Vorsprung haben die Dortmunder auf Serienmeister FC Bayern. Mit einem Heimsieg gegen Mainz kann der BVB die Münchner Dominanz in der Bundesliga nach zehn Jahren brechen. "Wir müssen einfach unseren Job erledigen und diese Energie von heute mitnehmen", befand Kobel.

Eine ausgelassene Party will der neue Tabellenführer nach dem Spiel in Augsburg zwar nicht starten. "Aber ein bisschen feiern und genießen heute gehört dazu", sagte Kobel, "Das war ein ganz großer und emotionaler Sieg"./jrz/DP/zb