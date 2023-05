Der Telekommunikationskonzern Telephone and Data Systems Inc. (ISIN: US8794338298, NYSE: TDS) schüttet am 30. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,185 US-Dollar je Aktie aus, wie am Freitag berichtet wurde. Record date ist der 15. Juni 2023. TDS ist ein Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen. Der Konzern ist 1969 gegründet worden und zahlt seit dem Jahr 1974 Dividenden aus. Der Firmensitz ...

