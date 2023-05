Der Traum lebt weiter. Die Profis von Borussia Dortmund hüpften triumphierend vor der eigenen Fankurve Arm in Arm und die Fans feierten, als hätte der BVB schon den Titel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. "Deutscher Meister wird nur der BVB", hallte es nach dem richtungsweisenden 3:0 beim FC Augsburg am Sonntag aus dem Gästeblock.Die Schwarz-Gelben gehen als Titelfavorit mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern ins Saisonfinale und haben eine Hand an der Meisterschale. Ein Sieg fehlt dem BVB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...