DJ MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich aufwärts - Börse Hongkong mit Erholung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Die Börsen bewegten sich im Spannungsfeld zwischen den anhaltenden Verhandlungen um eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze, Spekulationen über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank sowie den Beziehungen zwischen den USA und China, heißt es. US-Präsident Joe Biden hatte am Wochenende erklärt, er erwarte Tauwetter in den Beziehungen zu China. Beim G7-Treffen zuvor waren noch Schritte beschlossen worden, um gegen die nach Meinung der Teilnehmer wirtschaftliche Einschüchterung durch Peking vorzugehen. Biden fügte hinzu, dass die US-Regierung prüfe, die Sanktionen gegen den chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu aufzuheben.

Leichte Hoffnung macht zudem die Ansetzung eines neuen Gesprächs am Montag zwischen US-Präsident Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, um den Streit über die Schuldenobergrenze beizulegen und damit eine Zahlungsunfähigkeit der USA zu verhindern. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte erneut davor gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, wenn der US-Kongress nicht die Schuldenobergrenze anhebt.

Daneben gibt es Spekulationen über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank. Fed-Chairman Jerome Powell bekommt Unterstützung für seine Idee, den nächsten Zinsschritt im Juni ausfallen zu lassen. Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte dem Wall Street Journal, er könne sich vorstellen dafür zu votieren, die Zinssätze bei der nächsten Sitzung unverändert zu lassen, um den Experten mehr Zeit zu geben, die Auswirkungen der vergangenen Zinserhöhungen und die Inflationsaussichten zu bewerten. Der Markt war ursprünglich für dieses Jahre aber bereits von Zinssenkungen durch die Fed ausgegangen.

Am deutlichsten fällt das Plus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index um 1,3 Prozent nach oben geht. Teilnehmer sprechen von einer Erholung nach den jüngsten kräftigen Abgaben. Vor allem die Technologiewerte legen nach den Abgaben der Vorwoche zu. Der Markt könnte die Talsohle erreicht haben und sich bald deutlich erholen, so die Analysten von Ping An Securities.

Der Schanghai-Composite verbessert sich um 0,1 Prozent. Die chinesische Notenbank hat am Montag wie erwartet ihre Zinssätze unverändert gelassen. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen im Juni mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die People's Bank of China. Umfangreiche geldpolitische Impulse seien aber unwahrscheinlich, da der Abbau von Risiken eine der obersten Prioritäten der Zentralbank bleibe, so die Ökonomen.

Der Nikkei-225 erholt sich von leichten Eröffnungsverlusten und legt um 0,3 Prozent zu. Der Index zeigt sich unbeeindruckt von klar schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zu den japanischen Maschinenbauaufträgen für März. Gegen den Trend geht es für den S&P/ASX-200 in Sydney um 0,2 Prozent nach unten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.267,00 -0,2% +3,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.902,57 +0,3% +18,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.559,55 +0,9% +14,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.287,09 +0,1% +6,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.703,83 +1,3% -1,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.205,19 +0,1% -1,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.419,39 -0,6% -4,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr,09:33 % YTD EUR/USD 1,0823 +0,1% 1,0808 1,0778 +1,1% EUR/JPY 149,00 -0,1% 149,14 148,94 +6,2% EUR/GBP 0,8684 +0,0% 0,8681 0,8688 -1,9% GBP/USD 1,2463 +0,1% 1,2449 1,2405 +3,0% USD/JPY 137,68 -0,2% 137,99 138,22 +5,0% USD/KRW 1.325,21 0% 1.325,21 1.328,35 +5,0% USD/CNY 7,0079 0% 7,0079 7,0304 +1,6% USD/CNH 7,0325 +0,1% 7,0274 7,0415 +1,5% USD/HKD 7,8198 -0,0% 7,8198 7,8105 +0,1% AUD/USD 0,6654 +0,1% 0,6650 0,6647 -2,4% NZD/USD 0,6289 +0,3% 0,6273 0,6259 -1,0% Bitcoin BTC/USD 26.693,31 -0,2% 26.759,41 26.907,25 +60,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,94 71,55 -0,9% -0,61 -11,6% Brent/ICE 74,91 75,47 -0,7% -0,56 -10,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.978,37 1.977,90 +0,0% +0,47 +8,5% Silber (Spot) 23,78 23,86 -0,3% -0,08 -0,8% Platin (Spot) 1.066,45 1.069,48 -0,3% -3,03 -0,2% Kupfer-Future 3,70 3,73 -0,8% -0,03 -3,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

