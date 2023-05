DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

TIERSCHUTZ - Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) will mit einer Verschärfung des Tierschutzgesetzes den Schutz von Nutz- und Haustieren verbessern. "Der Koalitionsvertrag benennt konkrete Vorhaben, um den Tierschutz zu verbessern", sagte eine Sprecherin des Ministeriums dem Tagesspiegel: "Wir greifen diese Punkte auf und setzen sie um." Nach den Plänen Özdemirs sollen Tiere nicht mehr ganzjährig angebunden sein dürfen, nicht-kurative Eingriffe wie das Enthornen von Rindern oder das Abschneiden des Ringelschwanzes von Ferkeln sollen reduziert und nur noch unter Betäubung durchgeführt werden. Für Tiere, die aus Qualzuchten hervorgehen, plant Özdemir ein Ausstellungs- und Werbeverbot. (Tagesspiegel)

STEUERN - Astrid Hamker, die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates, widerspricht jeglichen Steuererhöhungsplänen in ihrer Partei. "Steuererhöhungen passen nicht zur DNA der CDU. Wir lehnen Steuererhöhungen ab", sagte Hamker dem Handelsblatt. Vor der Jahrestagung des Wirtschaftsrates am Montag mit rund 2.000 Unternehmern in Berlin betonte die Politikerin, der Staat habe kein Einnahmeproblem, wenn er bald schon 1 Billion Euro Steuern im Jahr kassiere. "Wir haben ein Ausgabenproblem. Außerdem finanzieren sich Steuersenkungen durch zusätzliches Wirtschaftswachstum selbst mit. Deswegen: Klares Nein zu höheren Steuern." Der CDU-Facharbeitskreis Wohlstand hatte vor kurzem vorgeschlagen, Spitzeneinkommen höher zu belasten, um die Mittelschicht zu entlasten. Gleichzeitig wird über einen einheitlichen Erbschaftsteuersatz von 10 Prozent mit großzügigen Stundungsmöglichkeiten nachgedacht. (Handelsblatt)

SANKTIONEN - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, hat die Ukraine-Beschlüsse des G7-Gipfels in Hiroshima als unzureichend kritisiert. "Es wäre nur folgerichtig gewesen, wenn die Sanktionsbeschlüsse auch den Atomsektor mit einbezogen hätten", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Russland besetzt seit über einem Jahr Europas größtes Kernkraftwerk in Saporischschja und hat dort in kritischen Bereichen Waffen und Soldaten stationiert." Gleichzeitig nutze das russische Regime seine Atomwaffen immer wieder, um der Ukraine und ihren Unterstützern unverhohlen zu drohen. "Die EU muss ihre Atom-Geschäfte mit Russland endlich beenden", forderte Hofreiter und rief zu Sanktionen gegen den russischen Staatskonzern Rosatom auf. (Funke Mediengruppe)

CDU - Die Christdemokraten müssen nach Informationen der Welt 2023 und 2024 insgesamt 18 Millionen Euro einsparen. Bei den Parteivereinigungen wie Junge Union oder Frauen-Union sorgen die Sparpläne für erhebliche Irritationen. In einem Klärungsgespräch mit Parteichef Friedrich Merz und den Bundesvorsitzenden der Vereinigungen soll am Mittwoch eine Lösung gefunden werden. (Welt)

WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT - In der aktuell angespannten ökonomischen Lage steigen die Risiken für Wirtschaftskriminalität in Unternehmen. Davor warnt der globale Chef der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, Bob Moritz, im Interview mit dem Handelsblatt. "Hohe Inflation, Druck auf die Gewinne, Insolvenzrisiken - das sind starke Belastungen für Management und Belegschaft", sagte er. "In solchen Situationen wächst immer auch das Risiko von Fehlverhalten oder betrügerischen Handlungen." Dafür müssten alle Beteiligten ihr Bewusstsein schärfen. (Handelsblatt)

NORD STREAM - Bei den deutschen Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines gibt es offenbar eine neue Spur. Sie führt nach Recherchen von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und internationalen Medienpartnern in ukrainische Militärkreise. Im Mittelpunkt der Ermittlungen des Generalbundesanwaltes steht demnach weiterhin die Segelyacht "Andromeda": Mehrere Personen sollen mit ihr im September 2022 in Rostock gestartet sein und könnten an den Explosionen am Boden der Ostsee beteiligt sein. (Süddeutsche Zeitung)

ARBEITSZEITERFASSUNG - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung als Grundregel für sämtliche Arbeitnehmer. Die Union im Bundestag setzt sich dagegen nun entschieden für eine Rettung der sogenannten Vertrauensarbeitszeit ein - Arbeitnehmer, die von sich aus nicht alle Uhrzeiten aufzeichnen wollen, sollen dazu auch nicht gezwungen werden. So sieht es ein Entwurf vor, den die CDU/CSU-Fraktion in Kürze beschließen und noch vor Pfingsten als Antrag im Bundestag zur Abstimmung stellen will. Ihr Ziel sei ein Gesetz, "das freiwillige Vertrauensarbeitszeitmodelle im Rahmen des EU-Rechts ohne Pflicht zur Arbeitszeiterfassung weiterhin überall dort ermöglicht, wo es praktikabel ist". (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

