HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4334/ Helmut Ettl feierte heuer sein 15jähriges Jubiläum als Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA. Wir reden über Early Years bei der OeNB, über Krisen aller Art, über internationale Funktionen bei der EBA und EZB und die grösste Herausforderung in seiner FMA-Ära mit einer Antwort, auf die ich spontan nicht getippt hätte. Und freilich sprechen wir über die Aufgaben für die 408 MitarbeiterInnen ("we are hiring"), über 905 konzessionierte oder registrierte Unternehmen, die zusammen Vermögenswerte von rund 1345 Mrd.Euro verwalten und aktuelle Probleme wie steigende Zinsen oder Authority Scam. Und dann frage ich noch, warum manche Strafen gefühlt ...

