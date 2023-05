FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Im Dax zeichnet sich zu Wochenbeginn ein leichtes Plus ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 16 297 Punkte. Am Freitag hatte der Dax mit 16 331 Punkten das bisherige Rekordhoch vom November 2021 getoppt, die Gewinne letztlich aber nicht ganz halten können. Die Augen sind weiter auf die Schuldenobergrenze der USA gerichtet. An diesem Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen. Die Zeit drängt: Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, falls sich Bidens Team bis dahin nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt. Die Anleger seien alles andere als in Untergangsstimmung, aber doch jederzeit bremsbereit, so Stephen Innes von SPI Asset Management. Einen Deal bis Anfang Juni hält er für wahrscheinlich, das Timing sei aber unklar.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die US-Börsen haben nach den deutlichen Vortagesgewinnen etwas nachgegeben. Am Donnerstag hatte die Zuversicht über eine zeitnahe Lösung des Schuldenstreits die wichtigsten Indizes noch teils deutlich angetrieben. Am Freitag nun überwog wieder die Skepsis, zumal Nachzügler in der Quartalsberichtssaison der Unternehmen durchwachsene Signale gesendet hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte anfängliche Gewinne ein und fiel am Ende um 0,33 Prozent auf 33 426,63 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 0,38 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,14 Prozent auf 4191,98 Zähler. Für den Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte ging es um 0,22 Prozent auf 13 803,49 Punkte nach unten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,9 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai gewann 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 1,3 Prozent zulegte.



DAX 16275,38 0,69%

XDAX 16301,25 0,63%

EuroSTOXX 50 4395,30 0,64%

Stoxx50 4075,35 0,57%



DJIA 33426,63 -0,33%

S&P 500 4191,98 -0,14%

NASDAQ 100 13803,49 -0,22%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,34 +0,25%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0818 0,11%

USD/Yen 137,79 -0,12%

Euro/Yen 149,07 -0,01%

°



ROHÖL:





Brent 75,02 -0,56 USD

WTI 70,94 -0,61 USD

°



/mis