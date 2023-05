Im DAX zeichnet sich zu Wochenbeginn ein leichtes Plus ab. Am Freitag hatte der heimische Leitindex mit 16.331 Punkten das bisherige Rekordhoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten getoppt, die Gewinne letztlich aber nicht ganz halten können. Die Augen sind auch in der neuen Woche weiter auf die Schuldenobergrenze in den USA gerichtet.An diesem Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen. ...

