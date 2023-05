Wien/Zürich (ots) -Zwei ehemalige Eisenbahner-Lehrlinge (ÖBB), Freunde & Manager schreiben ein gemeinsames Buch über Führungskräfte-Mentalität!Der Inhalt hat Substanz. Ausgestattet mit jeder Menge Fallbeispiele und mehrfach erprobten Übungen bietet das Buch "Führungskräfte-Mentalität I Die Macht des starken Mindsets" eine exzellente Grundlage für persönliches Wachstum und den Erfolg als Führungskraft.Markus POSSET (Verwaltungsratsvorsitzender Star Troopers AG, Medienökonom & Honorarkonsul) und Franz BINDERLEHNER (Geschäftsführer Gewerkschaft vida) haben es schon oft getan: Beruflichen Erfolg mithilfe ihrer Einstellung, ihres Mindsets generiert. Nun haben sie ihr über viele Jahre hinweg angereichertes Wissen sowie ihre Überzeugungen und Tipps niedergeschrieben, um anderen dabei zu helfen, ihre Führungsqualitäten zu verbessern.Ein Überblick:Das Buch Führungskräfte-Mentalität ermöglicht ein Eintauchen in die Gedankenwelt erfolgreicher Führungskräfte und stellt auf eine lebendige Art und Weise dar, wie eine Führungskraft das eigene Potenzial voll ausschöpfen kann. Das Buch bietet zahlreiche praxisnahe Beispiele und Übungen, um das Mindset zu schärfen und die Persönlichkeit zu entfalten. Dabei geht es nicht nur um die klassischen Führungsqualitäten wie Entscheidungsfreude und Kommunikationsfähigkeit, sondern vor allem um die Entwicklung von Selbstreflexion, Selbstvertrauen und emotionaler Intelligenz. Die beiden Autoren verstehen es zu inspirieren und neue Seiten an sich zu entdecken - Denn nur das Mindset ist dazu in der Lage, alte Muster aufzubrechen und Raum für Neues zu schaffen.Hochkarätige Vorwörter:Ganz im Stile erfolgreicher Führungskräfte werden die beiden Autoren von den Vorwörtern ebenso erfolgreicher Führungskräfte unterstützt. Von Roman Hebenstreit (Vorsitzender der Gewerkschaft vida), Mag. Egbert Fleischer(Aufsichtsratspräsident Bawag Group AG, Aufsichtsrat Wiener Börse AG) und Samir Mane (President, Founder & Owner of BALFIN Group) über Dr. Ernst Geiger (Ehm. Leiter österreichisches Bundeskriminalamt) und Mag. Ernst Minar (Eigentümer & CEO "John Harris Fitness Group") bis hin zu Norbert Marschallinger, MBA (Senior Vice President Sales International & Expansion Member of Management Board Fressnapf Group) und DI Stefan Koop(Geschäftsführender Gesellschafter, Delta Management Consultants GmbH) liest sich die Liste durchaus prominent.Das Buch ist per sofort in allen Onlinestore & Buchhandel erhältlich!Der "Star Troopers Publishing" Verlag, ist ein Tochterunternehmen der Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG mit Sitz in der Schweiz.Pressekontakt:Rafael HASLAUERGeschäftsführer Star Troopers Publishing Group GmbH.Director Marketing & Communication Star Troopers Media, Entertainment & Investment AGrh@startroopers.agwww.startroopers-publishing.comStar Troopers Media, Entertainment & Investment AGGerliswilstrasse 43 | 6020 Emmenbrücke | Schweizoffice@startroopers.agTel: +41 44 787 74 44www.startroopers.agOriginal-Content von: Star Troopers Publishing Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168138/5514074