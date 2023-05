Der DAX startet verhalten in die neue Handelswoche, nachdem er in der Vorwoche ein Rekordhoch bei 16.332 Punkten markiert hat. Am Montag notiert er 30 Minuten vor dem Xetra-Start bei 16.273 Zählern nahezu unverändert zum Schlusskurs vom Freitag. Im Fokus der Anleger steht der schwelende US-Streit um die Schuldenobergrenze und ein möglicher Zahlungsausfall der US-Administration Anfang Juni. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

