DJ Siemens Gamesa verkauft Anteil am Turmhersteller Windar Renovables

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa verkauft den 32-prozentigen Anteil an dem spanischen Turmspezialisten Windar Renovables an die britische Beteiligungsgesellschaft Bridgepoint. Ein Sprecher des Mutterkonzerns Siemens Energy bestätigte die Unterzeichnung eines Kaufvertrages, wollte aber zum Verkaufspreis keine Angaben machen. "Der Verkauf der Beteiligung von Siemens Gamesa an Windar ist für uns eine logische Entscheidung im Rahmen unserer Strategie, uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren: die Entwicklung von Windturbinen, die Herstellung einschließlich der Rotorblätter, die Installation und die Wartung", erklärte Gamesa-CEO Jochen Eickholt.

Windar baut Türme für Windenergieanlagen an Land und auf See sowie Offshore-Fundamente.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2023 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.