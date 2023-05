Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Parkplatzpläne, ein erstes Tiktok-Verbot, Apples geplante Obsoleszenz und ein richtig gutes Videospiel. Verbote und staatliche Regulierung sind ein heikles Thema in Deutschland, kürzlich war das wieder an der Diskussion um die sogenannte "Brötchentaste" zu beobachten. Wie man als Staat rigoros mit der Parkplatzproblematik umgeht, zeigt allerdings ein Blick nach Japan. Ohnehin geraten Regulierungen in Zeiten technischen Fortschritts immer mehr in den Blickpunkt: OpenAI-Chef Sam Altman fordert - sicher auch in eigenem Interesse - vor dem US-Kongress stärkere Regeln für künstliche Intelligenz, der Bundesstaat Montana verbietet Tiktok und in Frankreich versuchen Verbraucherschützer:innen Apple zu mehr Kundenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...