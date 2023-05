Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Neuartige Architektur von DDN kombiniert QLC- und TLC-SSDs mit Disk Drives und KI-Kompressionstechnologien zu einem kostenoptimierten, energieeffizienten Hybrid-SpeicherDDN®, der führende Anbieter von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und Multicloud-Datenmanagement, gab heute einen entscheidenden Durchbruch für seine All-Flash- und Hybrid-Speicherlösungen bekannt. Die Parallel-File-System-Technologie von DDN in Verbindung mit KI und rechenzentrumsspezifischer Datenkompression verspricht eine größtmögliche Leistungseffizienz für generative KI, maschinelles Lernen und andere Hochleistungsanwendungen in Unternehmen.Die neuen AI400X2 QLC- und Hybrid-Storage-Arrays von DDN kombinieren das Parallel File System von DDN mit einer neuartigen clientseitigen Datenkomprimierung. Das steigert die Leistung um das 10-Fache, die effektive Kapazität um das 15-Fache und halbiert den Platzbedarf im Rechenzentrum. Die bei anderen Datenspeicherlösungen notwendigen komplexen Vernetzungen entfallen damit ebenso wie Performance-Engpässe.Da die DDN-Appliances den gesamten Datenpfad verwalten und optimieren, haben sie direkten Einfluss auf die Anwendungsleistung. Darüber hinaus kommt die Plattform mit weniger Infrastruktur aus, senkt den Stromverbrauch und verringert den Platzbedarf im Rechenzentrum."Die heutigen QLC Scale-Out NAS-Systeme punkten mit niedrigen Kosten und hoher Kapazität. Allerdings sind sie extrem ineffizient, was IOPS, Durchsatz und Latenzzeiten angeht. Das macht sie für Hochleistungsumgebungen wie KI, maschinelles Lernen und Echtzeitanwendungen ungeeignet", so Dr. James Coomer, SVP of Products bei DDN. "Dagegen meistern unsere Parallel-File-System- und Datenkomprimierungstechnologien, die wir in den neuen DDN AI400X2 QLC- und Hybrid-Storage-Arrays einsetzen, auch anspruchsvolle Herausforderungen in diesen At-Scale- und High-Performance-Umgebungen. Unsere Kunden profitieren von den Verbesserungen deutlich."KI-Storage setzt eine speziell konzipierte Infrastruktur voraus, die auf datenintensive Workflows ausgelegt ist. Die generative KI sorgt derzeit zwar für Schlagzeilen. Doch auch andere vielversprechende Anwendungen verlangen nach effizienter, zuverlässiger und leicht skalierbarer Leistung. So beispielsweise ultrarealistische 3D- und immersive Universen in Spielen, ausgeklügelte neue Protein- und Moleküldesigns in der Arzneimittelforschung oder auch das autonome Fahren.Kunden können bereits mit einer einzigen Appliance in zwei Höheneinheiten ohne zusätzliche Komponenten beginnen und bei wachsenden Leistungs- oder Kapazitätsanforderungen ihre Speicherkapazitäten um weitere Appliances oder Gehäuse erweitern, ohne die Architektur ändern zu müssen. Das DDN Parallel FileSystem EXAScaler® mit clientseitiger Komprimierung kann darüber hinaus die Leistung weiter verbessern, indem Netzwerkverkehr zugunsten von mehr verfügbaren CPU-Zyklen reduziert wird. Die neue, hocheffiziente QLC-Speicherplattform von DDN ist die einzige Lösung in der Branche, die das Management generativer KI möglich macht.Als führender Anbieter von Lösungen für KI- und Multi-Cloud-Datenmanagement überzeugt DDN mit leistungsstarken und flexiblen Storage-Lösungen. Optimal ausgelegt auf jeden Workflow und in jeder Größenordnung. Die vollständig auf TLC-Flash basierenden Systeme von DDN bieten die höchsten IOPS-Werte und den besten Durchsatz pro Rack - mit bis zu 70 Mio. IOPS in einem einzigen Rack. Die Hybridlösung mit TLC-Flash und herkömmlichen Disk Drives erzielt mit 20 PB pro Rack den besten Preis pro TB. Das neue QLC-Flash-System wartet dem besten Preis pro Flash-TB auf. Und das mit bis zu 14 Mio. IOPS in einem einzigen Rack und bei höchster Speicherdichte.Die DDN AI400X2 QLC-Systeme rangieren zwischen 2,9 PB und 7,3 TB und einer effektiven Kapazität von 4,7 PB bis 11,7 PB bei einer konservativen Kompressionsrate von Faktor 2. DDN beabsichtigt, die Auslieferung seiner QLC-basierten Lösungen im 3. Quartal 2023 zu beginnen.DDN auf der ISC23DDN stellt auf der ISC High Performance 2023 vom 22. bis 25. Mai in Hamburg aus. Am DDN-Stand (C319) werden technische Präsentationen und Diskussionsrunden stattfinden. Besucherinnen und Besucher können sich dort persönlich mit Experten austauschen.DDN wird während der ISC23 zudem seine jährliche User Group Conference veranstalten, den "Data, HPC and AI Summit". Thema der Veranstaltung werden u. a. der Ausblick von DDN auf die Zukunft der KI und des HPC-Datenmanagements sein. Die User Group Conference bringt hochkarätige IT- und Speicherarchitekten, Data Scientists und Technologiefachleute zu einem Austausch darüber zusammen, wie führende Unternehmen wegweisende KI- und HPC-Initiativen durchführen und so die Energie-, Finanz-, Bildungs-, Forschungs- und Fertigungsbranche auf globaler Ebene verändern können.Weitere Informationen über DDN auf der ISC23 finden Sie hier: www.ddn.com/company/events/isc-hpc-2023/Weitere Informationen- Mehr über DDN EXAScaler- Mehr über die DDN Storage Fusion Architecture® (SFA)®%C2%AE)Über DDNDDN ist das weltweit größte, nicht börsennotierte Datenspeicherunternehmen und der führende Anbieter von intelligenten Technologie- und Infrastrukturlösungen für Kunden aus den Bereichen Enterprise At Scale, KI und Analytik, HPC, Behörden und Wissenschaft. Über seine Geschäftsbereiche DDN und Tintri liefert das Unternehmen Produkte und Lösungen für KI, Datenmanagement-Software und \u2011Hardware sowie einheitliche Analyse-Frameworks zur Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen in datenintensiven, global tätigen Organisationen. Kunden von DDN profitieren von den flexibelsten, effizientesten und zuverlässigsten Datenspeicherlösungen für Multicloud- oder standortgebundene Umgebungen jeder Größenordnung. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich DDN als bevorzugter Anbieter von Datenmanagementlösungen für mehr als 11.000 Unternehmen, Behörden und Kunden des öffentlichen Sektors einen Namen gemacht. Darunter viele der weltweit führenden Finanzdienstleister, Life-Science-Unternehmen, Fertigungs- und Energieunternehmen, Forschungseinrichtungen sowie Web- und Cloud-Service-Anbieter.pr@ddn.comKontakt:Pressestelle bei DDNpr@ddn.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1191324/4045802/DDN_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ddn-qlc-ssd-speicher-mit-10-facher-geschwindigkeit-fur-ki-und-rechenzentren-jeder-groWenordnung-301829875.htmlOriginal-Content von: DataDirect Networks (DDN), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121121/5514139