DJ Mützenich zeigt sich "genervt" von Vorgehen der FDP beim Heizungsgesetz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich verärgert gezeigt über die Rolle der FDP in der Debatte um das geplante Heizungsgesetz. Er rief den Koalitionspartner zu einem Umdenken in den nächsten 24 Stunden auf, damit der Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz wie ursprünglich geplant diese Woche in den Bundestag eingebracht werden kann. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte betont, dass das Gesetzesvorhaben noch vor der Sommerpause vom Parlament verabschieden werden sollte. Die FDP hatte zuvor eine umfassende Überarbeitung des Heizungsgesetzes gefordert und den Zeitplan in Frage gestellt.

"Die FDP muss in der Lage sein, auch zu belastbaren Beratungen im Deutschen Bundestag zu kommen", sagte Mützenich im ARD-Morgenmagazin. "Das kann man nicht außerparlamentarisch machen. Wir sind in einer Koalition." Die FDP habe noch 24 Stunden Zeit, der ersten Lesung des Gesetzes zuzustimmen. Das Vorgehen der FDP, die den Zeitplan der geplanten Wärmewende in Frage gestellt hat, "bedauere ich, das nervt mich", so Mützenich. Er hoffe, "dass in den nächsten Stunden ein Umdenken möglich ist".

Mützenich betonte, dass auch die SPD noch Änderungen am Gesetzentwurf wünsche und darauf im parlamentarischen Verfahren hinwirken werde. Er könnte sich bei der geplanten staatlichen Unterstützung für den Heizungstausch vorstellen, dass "die Fördersummen gerade in diesem Bereich von normal arbeitenden Menschen größer ist als das, was da oben im Einkommenssegment ist. Ob man das jetzt steuerlich macht, ob man das durch die Direktförderung macht, das müssen die Beratungen jetzt ergeben", sagte der Fraktionschef. Denkbar seien auch längere Übergangsfristen für den Einbau fossilfreier Heizungen.

Klingbeil will Entscheidung vor der Sommerpause

Klingbeil hatte am Sonntagabend in der ARD deutlich gemacht, dass er beim Heizungsgesetz nicht vom zeitlichen Plan der Ampel-Regierung abrücken wolle. Gleichzeitig mahnte er aber nötige Veränderungen an dem Gesetz an. "Wir sagen, es soll vor der Sommerpause verabschiedet werden. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen Klarheit, was passiert ab dem 1. Januar 2024", sagte Klingbeil. Die SPD wolle Veränderungen für die Situation der Mieter, die müssten besonders geschützt werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich ebenfalls am Sonntag im Interview mit dem ZDF grundsätzlich hinter das Gesetz gestellt. Es könne in Detailfragen zu Änderungen kommen. "Ich glaube allerdings, dass es nicht dazu kommt, dass jetzt große Veränderungen vorgenommen werden", so Scholz.

Das Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass ab Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Dies bedeutet in der Praxis weithin das Verbot von reinen Gas- und Ölheizungen. Funktionierende Heizungen müsse hingegen nicht ausgebaut werden, und Immobilienbesitzer über 80 Jahre dürfen auch künftig Gas- und Ölheizungen einbauen.

May 22, 2023

