BMW wird seine Elektroautos der "Neuen Klasse" auch in China fertigen. Nach der Markteinführung 2025 werden die E-Modelle der nächsten Generation ab 2026 auch vom China-Joint-Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) in Shenyang produziert - ebenso wie die dafür erforderlichen Batterien. BBA investiert wie im November 2022 angekündigt zehn Milliarden Yuan (rund 1,3 Milliarden Euro) in den neuen Standort, ...

