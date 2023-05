© Foto: indischer Wasserbüffel mit Wärmebildkamera aufgenommen, Quelle: picture alliance/Zoonar/Yra



Da reiben wir uns die Hände. Denn der S&P 500 habe schon die nächste, große Marke im Visier. Bearish sieht anders aus. Auf geht's!

Beim S&P 500 geht es laut Lars Wißler, Chef des "Aktie der Woche"-Börsendienstes, in dieser Börsenwoche bereits in Richtung 4.500 Punkte. In der letzten Woche sei die "Währungsbewegung" ein Klotz am Bein des wichtigsten US-amerikanischen Aktien-Index gewesen:

"Der Ausbruch scheint gelungen zu sein. Wie so häufig bewegte sich der Markt dann doch noch in der letzten Minute. Seit Wochen habe ich die unterliegende Stärke kommentiert und die wichtige Marke im S&P 500 bei 4.200 Punkten hervorgehoben. Auch wenn der S&P nun am Freitag nochmal an diesem Punkt versagt hat, ist es doch vor allem die Währungsbewegung, die hier negative Auswirkungen hatte.

Währungsbereinigt haben wir hier den Ausbruch ebenso wie im Nasdaq. Der DAX ist auf Allzeithochs ausgebrochen und auch der Euro Stoxx 600 hat eine neue Bewegung gestartet", kommentiert Wißler die S&P 500-Bewegung.

Wißler steuert mit ruhiger Hand durch die nächsten Handelstage: "Die nächste große Hürde wartet erst rund sieben Prozent höher bei knapp 4.500 Punkten. Termintechnisch ist die Woche auch eher ruhig, ein Protokoll der Fed, Daten zum Haushaltseinkommen und der IFO-Index auf deutscher Seite können Katalysatoren sein."

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

