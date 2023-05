Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Sensirion Holding AG: Die Zukunft der IoT-Konnektivität mitgestalten: Sensirion tritt der Connectivity Standard Alliance bei



22.05.2023





Medienmitteilung 22. Mai 2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Die Zukunft der IoT-Konnektivität mitgestalten: Sensirion tritt der Connectivity Standard Alliance bei Sensirion, ein führender Anbieter von smarten Sensorlösungen, hat sich der Connectivity Standards Alliance (CSA) angeschlossen, einer globalen Organisation, die Standards für IoT-Konnektivität (Internet-of-Things) setzt. Mit dieser Mitgliedschaft zeigt Sensirion, dass das Unternehmen sich für zuverlässige und praktikable IoT-Lösungen einsetzt. Die CSA ist bekannt für die Entwicklung modernster Standards, die das Wachstum der IoT-Industrie vorantreiben. Ihr neuer Smart-Home-Konnektivitätsstandard trägt den Namen "Matter". Matter zielt darauf ab, die Smart-Home-Konnektivität zu vereinfachen und zu verbessern. Mit einem einheitlichen und standardisierten Ansatz sollen Smart-Home-Geräte in der Lage sein, unabhängig von ihrem Ökosystem oder ihrer Marke nahtlos zusammenzuarbeiten. Diese Interoperabilität kann den Entwicklungsaufwand verringern und Innovationen fördern und so eine bequemere und nahtlosere Erfahrung für die Verbraucher schaffen. Johannes Winkelmann, Director Developer Experience und Leiter der Matter-Aktivitäten bei Sensirion, sagt: "Die Interoperabilität zwischen IoT-Ökosystemen durch Matter reduziert den Entwicklungsaufwand für neue Produkte deutlich und ist für Sensirions Kunden von zentraler Bedeutung. Wir freuen uns, Teil der Connectivity Standards Alliance zu sein und die Zukunft von Smart Homes mitzugestalten." Als Mitglied der CSA erhält Sensirion die Möglichkeit, an der Entwicklung neuer Standards mitzuwirken und gemeinsam mit Branchenakteuren die Zukunft der IoT-Konnektivität zu gestalten. Sensirions umfassendes Know-how für Umwelt- und Durchflusssensorik-Lösungen in Kombination mit der führenden Rolle der CSA bei der Festlegung von IoT-Standards ermöglichen es Sensirion, die Vorteile des Matter-Standards zu nutzen und Kunden zuverlässige und praxisnahe IoT-Lösungen anzubieten. Erfahren Sie mehr über Sensirion unter www.sensirion.com Weitere Informationen zur Connectivity Standard Alliance finden Sie unter: https://csa-iot.org/all-solutions/matter/ Über Sensirion - Technology at heart, future in mind Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com . Zusatzmaterial zur Meldung:



