Essen (ots) -Der Zukunftspakt Apotheke ergänzt sein bestehendes Angebot um neue Leistungen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer individualisierbaren Komplettlösung. Diese erleichtert den teilnehmenden Apotheken den Weg in die digitale Zukunft. Eine umfassende Kampagne mit TV-Spots sowie Print- und Social-Media-Werbung flankiert die neue Entwicklungsstufe.Als erster Anbieter kombiniert der Zukunftspakt Apotheke die Vorteile eines bundesweiten Marktplatzes (IhreApotheken.de) mit einer lokalen digitalen Infrastruktur für Apotheken (individuelle Apothekenwebsite mit integriertem Shop). Beides dient dazu, die lokale Marke der Apotheke zu stärken und digital auszubauen. Damit erhalten Apotheken eine perfekt aufeinander abgestimmte Gesamtlösung aus einer Hand. Hierzu werden ab dem 1. Juli die Profile der Apotheken auf IhreApotheken.de und in der zugehörigen App um noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten erweitert. Vor allem aber kommt zukünftig eine individuelle Apotheken-Website mit voll integriertem IhreApotheken-Onlineshop unter der Domain der Apotheke sowie ein Tool zur Optimierung der lokalen Online-Sichtbarkeit hinzu. Dies zahlt auf die Individualität der Apotheken ein und ist ein absolutes Novum im Markt."Wir gehen mit dem neuen Angebot einen wichtigen Schritt, um Apotheken darin zu unterstützen, sich erfolgreich für die digitale Zukunft aufzustellen. Mit dem Angebot aus einer Hand nehmen wir den Apothekenteams die Komplexität und vereinfachen den Einstieg. Damit sind Apotheken trotz der vielen aktuellen und akuten operativen Herausforderungen in der Offizin gut aufgestellt. Viele teilnehmende Apotheken haben sich eine Lösung aus einer Hand gewünscht, um die Arbeit für das Apothekenteam zu erleichtern. Gleichzeitig nutzen viele Apotheken die digitalen Kanäle bereits aktiv, um ihren Kunden bei zunehmenden Lieferengpässen den zweiten Apothekenbesuch durch Vorbestellung zu ersparen. Das erleichtert auch den Prozess in der Offizin, da die Beschaffung aus dem Backoffice angestoßen werden kann und das HV-Personal entlastet wird. Nicht zuletzt unterstützt eine attraktive Online-Präsenz als Aushängeschild auch bei der Personalsuche", sagt Dr. Jan-Florian Schlapfner vom Zukunftspakt Apotheke.Begleitet werden die neuen Leistungen seit Anfang März von einer bundesweiten Kampagne für IhreApotheken.de mit TV- und Social-Media-Spots auf YouTube, Instagram und Facebook, in der Apothekerinnen und Apotheker zu Wort kommen. Die TV-Spots wurden hauptsächlich zur Prime-Time auf bekannten Sendern gespielt und werden ab sofort wieder gesendet. Die crossmediale Kampagne unterstützt das fortlaufende Suchmaschinen- und App-Store-Marketing, das in den kommenden Monaten weiter intensiviert wird. Zunehmend Reichweite erhält IhreApotheken.de zudem aus digitalen Kundenreisen in Kooperation mit neuen, reichweitenstarken Partnern wie Netdoktor, ADAC, Pharmaherstellern, Telemedizinanbietern oder Versicherungen, die Kunden über IhreApotheken.de direkt in die teilnehmenden Apotheken führen.Der Zukunftspakt Apotheke hat damit die nächste Stufe erreicht: Die Kombination der Vorteile aus einem digitalen Marktplatz und einer integrierten digitalen Infrastruktur für die Apotheke aus einer Hand. Das - kombiniert mit der festen, apothekerbeherrschten Mehrheitsbeteiligung der NOWEDA - unterscheidet den Zukunftspakt Apotheke von allen bestehenden Angeboten im Apothekenmarkt.Über den Zukunftspakt ApothekeDer Zukunftspakt Apotheke verbindet die Vorteile der Apotheke vor Ort mit den Vorteilen der Digitalisierung. Mit der Online-Infrastruktur IhreApotheken.de, der IhreApotheken-App und der Apothekenzeitschrift my life bietet der Zukunftspakt Apotheke ein vollumfassendes und reichweitenstarkes Angebot, welches es Apotheken ermöglicht online zu gehen und lokal zu bleiben. Durch die Vernetzung von Partnern aus dem Gesundheitssektor mit Markt und Industrie erschafft der Zukunftspakt Apotheke zudem ein ganzheitliches Gesundheitsökosystem, welches stetig wächst. Die rechtliche Konstruktion durch die feste Mehrheitsbeteiligung der apothekereigenen NOWEDA stellt dabei zwingend sicher, dass IhreApotheken.de auch in Zukunft apothekerbeherrscht bleibt. Damit bleibt eine Übernahme der Plattform durch apothekenfremde Dritte dauerhaft ausgeschlossen.