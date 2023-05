Koblenz (ots) -Am Mittwoch, den 24. Mai 2023 kehren deutsche Soldatinnen und Soldaten, die in der Erdbebenregion der Türkei humanitäre Hilfe geleistet haben, nach Deutschland zurück. Die Bundeswehr bereitet ihnen hierzu am militärischen Flughafen in Wunstorf einen herzlichen Empfang.Rund zwei Monate unterstützten 140 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und weitere, für den Gesamtverlauf wichtige unterstützenden Truppenteile die Türkei bei der medizinischen Versorgung von verletzten und erkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen Gebiete.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, dem Appell beizuwohnen. Nach dem Appell stehen Teilnehmende der Mission für Gespräche mit den Medien zur Verfügung.Hinweis für die MedienTermin: 24.05.2023, 20:00 - 21:00 UhrEintreffen: 19:00 UhrAdresse: Fliegerhorst WunstorfParkplatz JU 52-HalleZur Luftbrücke 131515 WunstorfInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 23. Mai 2023, 12:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:Kontakt: Hauptmann Vivian LewarkFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13310Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5514229