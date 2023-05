London (ots/PRNewswire) -Terrapinn Holdings Ltd präsentiert MOVE, die führende Mobilitätsveranstaltung des Jahres, die Tausende von Fachleuten aus den Bereichen Automobil, Fuhrpark, Behörden, Städte, Transport und Technologie zusammenbringt.MOVE ist die ultimative Veranstaltung, um zu verstehen, wie sich das Mobilitäts-Ökosystem entwickelt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, und wie es neue Geschäftsmodelle und Technologien einsetzt, um die Nachhaltigkeit zu verbessern und Emissionen und Staus zu reduzieren.Die Rückkehr dieser bahnbrechenden zweitägigen Veranstaltung wird durch ein prestigeträchtiges Programm mit über 700 Rednern sowie eine Ausstellung voller renommierter Marken und Organisationen, die die Zukunft der Mobilität gestalten, gekennzeichnet sein.Auf dem Programm stehen Sprecher auf C- und VP-level von Stellantis, Dott, Hyundai, Grab, Europcar, Lordstown Motors, Bolt, Formula E, C40 Cities Climate Leadership Group, Archer Aviation, Volkswagen AG, Mercedes Benz und vielen anderen.Zu den Top-Sponsoren gehören Wejo, Mastercard, Aon, ALD Automotive, Hogan Lovells, Ridecell, Sibros, Valtech Mobility, Dassault Systemes, Capgemini Invent, Advanced Propulsion Centre, Zenzic, Niche Vehicle Network und viele mehr.Cormac Martin, Projektdirektor von MOVE, sagte hierzu:"MOVE 2023 ist die größte und beste MOVE-Veranstaltung, die es bisher gegeben hat, und wird die Themen, die für unsere Gemeinschaft wichtig sind, auf den Punkt bringen. Themen wie Subventionen für Elektrofahrzeuge im Zuge des Inflation Reduction Act, künstliche Intelligenz, Elektrifizierung von Flotten und vieles mehr."Wir erwarten 6.000 Teilnehmer und über 700 Redner an zwei Tagen, mit Networking- und Geschäftsmöglichkeiten, die in der Mobilitätsbranche ihresgleichen suchen."MOVE ist der Ort, an dem wir die Punkte des Mobilitäts-Ökosystems verbinden, und wir können es kaum erwarten, die neuen und neuartigen Partnerschaften zu sehen, die im Jahr 2023 entstehen werden."Darüber hinaus wird es auf der MOVE einige wichtige Neuigkeiten und Ankündigungen von hochrangigen Unternehmen geben:- Mercedes - Vorstellung der neuen Partnerschaft mit der Swedish Transport Authority- Bolt - Präsentation seines Micromobilty Safety Report 2023, der Sicherheitsdaten aus Bolts Roller- und E-Bike-Betrieb in über 260 Städten sowie Empfehlungen zur Bewältigung der größten sicherheitsrelevanten Probleme der Branche enthält- ZF - Einführung seines neuen autonomen Level 4 Shuttles der nächsten Generation im Vereinigten Königreich- Wevo Energy - Ankündigung seiner Next-Gen-Plattform, die das Laden von Elektrofahrzeugen, Solarenergie und Speicherkapazität integriert, sowie einer strategischen Partnerschaft, die den Bereich des Ladens von Elektrofahrzeugen entscheidend beeinflussen wird- Misscar - Vorstellung seiner brandneuen App- HVS - Präsentation seines emissionsfreien wasserstoffelektrischen HGV- Papaya - Diskussion über sein brandneues Produkt, das die Elektrifizierung von Handelsflotten revolutionieren wird- PlusCharge - Einführung einer UK-first Outdoor Media Screen EV-Ladelösung- Cyclecure - Enthüllung seiner neuen Marke, neuer Werkstattstandorte und flächendeckender Versorgung mit mobilen ReparaturenWeitere Informationen und Ticketoptionen, einschließlich Freikarten für Fachleute des öffentlichen Sektors, finden Sie unter terrapinn.com/MOVE (https://www.terrapinn.com/exhibition/move/)Kontakt:James LlewellynMarketing DirektorTerrapinn Holdings Ltd+44 20 8164 3098 james.llewellyn@terrapinn.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/move-kehrt-am-21-und-22-juni-in-das-excel-in-london-zuruck-und-wird-dort-zum-5-mal-als-die-weltweite-nr-1-fur-technische-mobilitat-und-start-ups-veranstaltet-301828312.htmlOriginal-Content von: Terrapinn Holdings Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170001/5514249