LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat die Papiere der Deutschen Telekom nach zuletzt überdurchschnittlich gutem Kursverlauf von der "European Focus List" gestrichen. Die Einstufung beließ Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Montag vorliegenden Studie jedoch bei einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy". Er vermisst nun vorerst Impulse, die den Kurs weiter antreiben könnten - und ersetzt die Papiere auf der Auswahlliste durch die britische BT Group, die ein klarer Profiteur regulatorischer und marktseitiger Rahmenbedingungen sei./tih/ag

