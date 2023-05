Das KIT kümmert sich in einem Forschungsprojekt darum, den Bedarf grüner Kraftstoffe für das Gelingen der Verkehrswende zu ermitteln. Es geht auch darum, diese Kraftstoffe an Standorten von Raffinerien zu produzieren. Das Karlsruher Institut für Technologie KIT ist verantwortlich für ein neues Forschungsprojekt zu grünen Kraftstoffen bei Raffinerien. Wie das KIT mitteilte, handelt es sich dabei um das Vorhaben "Refineries for Future" (REF4FU). "Flüssigkraftstoffe werden auch bei zunehmender Elektromobilität ...

