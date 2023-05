Noch dominieren in Indien Mofas und Fahrräder das Straßenbild. Der Trend jedoch geht immer mehr Richtung Auto. Einer der Hauptprofiteure dieser Entwicklung ist Mahindra & Mahindra.Noch dominieren knatternde Mofas, klapprige Fahrräder und wild zusammengebastelte Rikschas das Straßenbild in Indien. Autos made by Tata, Bajaj oder Mahindra sind eher die Ausnahme. Nur 1,1 Prozent der 1,4 Milliarden Menschen im wachstumsstarken Indien besitzen ein Auto. Das wird sich ändern. "Indien ist ein Markt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...