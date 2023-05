Am ersten Meistertitel seit 2012 zweifelt bei Borussia Dortmund nach dem souveränen 3:0 in Augsburg niemand mehr. Die Papiere des Fußballclubs sprangen am Montag im frühen Handel um über 12 Prozent an. Erstmals seit November 2021 kosten die Anteilsscheine der Schwarz-Gelben wieder über 5 Euro."Wir werden es. Wir werden es, Männer!", brüllte Nationalspieler Nico Schlotterbeck, als die BVB-Profis als ...

