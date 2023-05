Der deutsche Leitindex hat am Freitag ein neues Allzeithoch bei 16.331 Punkten markiert. Und das, obwohl derzeit eher eine nervöse Stimmung an der Börse vorherrscht. Denn der Streit um die US-Schuldenobergrenze wurde noch nicht beigelegt. Was die Anleger in dieser Woche außerdem beschäftigt und wie der DAX am Montag in den Handel gestartet ist, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER ...

