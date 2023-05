Punta Cana, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire) -Die Karibik stand im Mittelpunkt des jährlichen Gipfels, an dem mehr als dreißig internationale Tourismusverantwortliche teilnahmen, wobei die Entwicklung nachhaltiger Reiseziele im Mittelpunkt standAn diesem 118. Treffen der Welttourismusorganisation, das vom 16. bis 18. Mai in Punta Cana stattfand, nahmen 19 Tourismusminister aus 38 Nationen teil, darunter die 35 Mitgliedsländer, drei Beobachter und etwa 200 DelegierteWährend dieser privaten Besprechung unter der Leitung des Tourismusministers der Dominikanischen Republik, David Collado, und des Generalsekretärs der UNWTO, Zurab Pololikashvili, diskutierten alle führenden Akteure der Tourismusbranche weltweit über Fortschritte, Erfahrungen, Strategien und Herausforderungen für die Zukunft und das Hauptthema war die Nachhaltigkeit im Tourismus, mit dem Ziel der Entwicklung nachhaltigerer Reiseziele.Der Tourismusminister der Dominikanischen Republik, David Collado, bedankte sich bei der UNWTO dafür, dass sie das karibische Land zum ersten Mal in ihrer Geschichte ausgewählt hat, um die 118. Sitzung des Exekutivrats abzuhalten.Zu Beginn des Gipfels hob UNWTO-Generalsekretär Zurab Pololikashvili die Errungenschaften der Dominikanischen Republik im Tourismus hervor, insbesondere die rasche Erholung des Landes, und erklärte, die Dominikanische Republik sei zu einer weltweiten Referenz für den Tourismus geworden."Minister David Collado, ohne Sie und Ihr Team wäre es unmöglich gewesen, diesen für unser Unternehmen und für den Tourismus so wichtigen Gipfel zu organisieren", sagte Pololikaschwili.Dominikanische Republik, Förderer des nachhaltigen Tourismus in der RegionVon großer Bedeutung für die Dominikanische Republik waren die Feierlichkeiten des interinstitutionellen Forums für nachhaltigen Tourismus der Dominikanischen Republik sowie das Projekt "Tourismus für die Ziele der nachhaltigen Entwicklung" und das Projekt "Transformation der touristischen Wertschöpfungsketten in Ländern und kleinen Inselentwicklungsstaaten".Die Priorität der derzeitigen Regierung des Tourismusministers David Collado besteht darin, "die Entwicklung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Tourismus zu fördern, der mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO im Einklang steht".In diesem Zusammenhang forderte Collado die Tourismusminister der UNWTO auf, eine gemeinsame Lösung für gemeinsame Probleme wie Sargassum, die Makroalge, die einen großen Teil der Karibik betrifft, zu finden.In seiner Rede sagte der Minister, dass Einzelmaßnahmen das Problem, das die Region betrifft, nicht lösen würden und glaubt, dass "Organisationen wie diese kleinen Ländern helfen sollten, Lösungen zu finden, wenn wir sie nicht haben", und setzte auf Einigkeit angesichts gemeinsamer Ursachen zugunsten der Entwicklung nachhaltiger Reiseziele.Collado hob die Tatsache hervor, dass das jährliche Gipfeltreffen des Exekutivrats zum ersten Mal in dem Land stattfand und verstand dies als Anerkennung der Erfolgsgeschichte der Tourismusindustrie in den letzten Jahren, die das Land zu einem der führenden Länder der Region gemacht hat.Der Botschafter der Dominikanischen Republik bei der UNWTO, Aníbal de Castro, und der stellvertretende Minister für Tourismus, Carlos Peguero, sowie weitere Beamte haben Minister Collado während der Feierlichkeiten des Rates begleitet.Darüber hinaus erklärte Collado, dass der Tourismus für die Dominikanische Republik kein Luxus sei, sondern aufgrund seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft, die mehr als 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen, etwas Wesentliches.Roberto Alvarez Gil, Außenminister der Dominikanischen Republik, wies seinerseits ebenfalls auf die Bedeutung der Sitzung des UNWTO-Exekutivkomitees hin:"Wir hoffen, dass dieses Forum besonders dazu beitragen wird, einen verantwortungsvollen, lokalen, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Tourismus zu fördern", sagte der dominikanische Außenminister.Quisqueya (Dominikanische Republik in der alten Taino-Sprache) ist nach mehr als einem Jahrzehnt dank der Arbeit der Regierung und der Ergebnisse bei der Erholung des Tourismus dem UNWTO-Exekutivkomitee beigetreten.https://www.mitur.gob.doFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2081403/MITUR.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2081402/MITUR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dominikanische-republik-ist-zum-ersten-mal-gastgeber-des-unwto-annual-executive-summit-301830569.htmlPressekontakt:Susana A.,TBPUpgrade,s@tbpupgrade.com,+34 91 531 66 92Original-Content von: MITUR - Ministerio de Turismo República Dominicana, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170002/5514322