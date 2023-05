Arnsberg (ots) -Niklas Voß ist der Gründer und Geschäftsführer von PPF Germany. Mit seinen Coachings unterstützt er Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte dabei, sich auf die unterschiedlichen Auswahlverfahren und Eignungstests vorzubereiten. Das Ziel besteht neben einer verbesserten Fitness auch im Erlangen von mentaler Stärke. Hier erfahren Sie, worauf es bei der taktischen Optimierung der Fitness für Soldaten zu achten gilt.Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte setzen sich mit einem hohen Grad an Begeisterung und Professionalität für ihr Land ein. Insbesondere die anspruchsvolleren Einsätze und die hierfür benötigte Ausrüstung stellen Anreize für Einsatzkräfte dar, den Sprung in die Spezialeinheit zu wagen. Die Anforderungen bei den Zulassungsverfahren sind allerdings hoch und bedeuten für viele Kandidaten das Aus ihrer Träume von der Weiterentwicklung. Niklas Voß kennt die Herausforderungen genau und hat mit seiner PPF Germany Coachings für Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte entwickelt, um diese optimal auf ihre bevorstehenden Eignungstests vorzubereiten. Welche Tipps Soldaten unbedingt verfolgen sollten, um ihre Fitness taktisch zu verbessern, hat Niklas Voß im Folgenden verraten.Tipp 1: Taktische Athleten brauchen ein Profisportler-MindsetEines steht fest: Elitesoldaten und Soldaten aus Spezialeinheiten bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie Profisportler. Schließlich ist ihre Fitness gleichzeitig ihre Lebensversicherung. Die Umstände, unter denen trainiert wird, gestalten sich für Soldaten allerdings ungleich schwieriger. Schließlich stehen Profisportlern diverse Experten wie Trainer, Ernährungsberater und ein Team an Psychologen und Beratern zur Seite. Soldaten hingegen sind auf sich allein gestellt und müssen ganzjährig für ihre Fitness sorgen. Darüber hinaus erschweren Einsätze, Übungen und Lehrgänge im In- und Ausland das Training zusätzlich. Aus diesem Grund gelten taktische Athleten als mit am schwierigsten zu trainieren. Schließlich müssen Soldaten, anders als Profisportler, in den unterschiedlichsten Disziplinen gleichzeitig Höchstleistungen erbringen. Dazu gehören Ausdauer- und Krafttraining, Schwimmen, Marschieren und Laufen. In der Folge ist es entscheidend, dass Soldaten einen insgesamt hohen Selbstanspruch innehaben, um ihr Training zielgerichtet absolvieren zu können.Tipp 2: Train as you fight - aber richtigEntscheidend für ein erfolgreiches Training ist, dass Soldaten unter denselben Bedingungen trainieren, die auch im Einsatz auf sie zukommen könnten. Doch das heißt nicht, jedes Training beispielsweise mit Plattenträgern durchzuführen und so Verletzungen zu begünstigen. Stattdessen sollten die eigenen Bewegungsmuster im Dienst analysiert werden, um seine größten Schwächen zu identifizieren. Mit gezieltem Training und spezifischen Übungen ist es dann möglich, diese Schwachstellen zu verbessern und für eine optimale Vorbereitung zu sorgen.Tipp 3: Regeneration und VerletzungspräventionFür Einsatzkräfte ist ihr Körper ihr Kapital und dient in diesem Zusammenhang als ihr wichtigstes Arbeitsmittel. Dabei gehen Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte nicht selten an die Grenze ihrer Belastung - Verletzungen werden so mitunter unvermeidbar. Umso wichtiger ist es, ein Bewusstsein für mögliche gravierende Folgen aufgrund von Verletzungen und die damit einhergehende Relevanz von Regeneration zu entwickeln. In diesem Zuge sollte auch auf ausreichenden Schlaf und eine optimale Ernährung geachtet werden. Besonders entscheidend wird dies im Schichtdienst, da Übermüdung die Verletzungsgefahr messbar erhöht. Für taktische Athleten gilt daher, die Regeneration als ebenso wichtig wie das eigentliche Training zu erachten, um für optimale Ergebnisse zu sorgen.Möchten Sie Ihre körperliche Leistungsfähigkeit verbessern und Ihr Training auf die Anforderungen von Eignungstests für Spezialeinheiten und eine stetige Fitness abstimmen? Melden Sie sich jetzt bei Niklas Voß (http://ppfgermany.de/) und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!Pressekontakt:HES Tactical UGVertreten durch: Niklas VoßE-Mail: kontakt@hes-tactical.deWebsite: www.ppfgermany.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: HES Tactical UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167521/5514316