Der Baustoffproduzent Holcim will bis zum Jahr 2030 insgesamt 1.000 Elektro-Lkw von Volvo Trucks beschaffen. Die ersten 130 dieser E-Lkw sollen im vierten Quartal 2023 und im Laufe des Jahres 2024 an Holcim in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien ausgeliefert werden. Bei den verbindlich bestellten 130 E-Lkw handelt es sich um die Volvo-Modelle FM Electric und FH Electric, also zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...