Berlin/Bremen (ots) -Der Berliner Monitoringdienst Polit-X arbeitet jetzt mit Pollux zusammen, dem Fachinformationsdienst Politikwissenschaft mit Sitz in Bremen. Bei Pollux registrierte Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler sowie Mitarbeitende nicht-kommerzieller Forschungseinrichtungen können die Angebote von Polit-X nun kostenfrei nutzen.Pollux stellt Forschenden aus Deutschland politikwissenschaftliche Informationen und Literatur zur Verfügung. Durch die Kooperation mit Polit-X können die Nutzer jetzt auf Millionen aktuelle und historische politische Dokumente und Inhalte aus Bund, Bundesländern und Europa zugreifen. Außerdem haben sie Zugang zu den verschiedenen Analyse-Tools von Polit-X, etwa den Vorgangsmonitor des Bundestags und Bundesrats oder den Abgeordnetenmonitor.Dr. Michael Czolkoß-Hettwer, Projektkoordinator von Pollux, ist von den neuen Möglichkeiten begeistert: "Polit-X unterstützt die politikwissenschaftliche Forschung und Lehre in vielfältiger Weise. Durch die Integration bei Pollux ist es unseren Nutzenden nun möglich, direkt auf Millionen forschungsrelevanter Dokumente zuzugreifen, etwa von deutschen Bundesbehörden und der Europäischen Union. Spannend sind auch die digitalen Analysetools wie zum Beispiel die Möglichkeit, politische Beiträge in den sozialen Medien auszuwerten."Polit-X-Gründer und Geschäftsführer Heiko Schnitzler: "Wir sind froh, neben Partnern wie dem dpa Marktplatz oder Kürschners, jetzt auch mit Pollux zu kooperieren. Die Zusammenarbeit mit Pollux eröffnet den Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern effizientes Politikmonitoring als Arbeitsgrundlage für ihre Forschung. Wir freuen uns, so die politische Wissenschaft unterstützen zu können."Über Polit-X:Polit-X ist seit 2006 Pionier bei Innovationen und Entwicklung digitalen Monitorings des politischen und öffentlichen Lebens. Mit seinem Smart-Data-Ansatz ist Polit-X ein Experten-Tool für datengetriebene Auswertungen politischer Entwicklungen. In umfangreichen Datenbanken stehen Millionen politischer Dokumente der Bundes-, Landes- und EU-Ebene tagesaktuell und gebündelt zur Verfügung. Mit Analyse- und Alert-Funktionen können zudem Aktivitäten der Abgeordneten im Bundestag und Landtagendes EU-Parlaments ausgewertet werden. Polit-X nutzt Technologien wie Machine Learning und KI und erweitert sein Angebot stetigpolit-x.de