Gelnhausen (ots) -Christoph Schlicht bietet den Lesern in seinem Werk "Endspiel: Warum die Menschheit verloren hat" einen unvoreingenommenen, manchmal provokanten Schnappschussblick in die Welt und fordert dazu auf, zu hinterfragen, wie die Zukunft sein soll.Er fasst den aktuellen Status quo der Menschheit zusammen und gibt Denkanstöße. Wohin führt unser Weg? Was ist eigentlich ein Mensch? Wo kommen wir her? Tun wir das Richtige? Das sind die zentralen Fragen. Die Menschheit als Ganzes scheint sich auf keinem positiven Weg zu befinden und könnte ihr eigenes "Endspiel" verlieren, wenn nicht bald ein fundamentales Umdenken einsetzt.Christoph Schlicht setzt Denk- und Entwicklungsanstöße in Gang, damit eine globale Diskussion der Menschheit angestoßen und Anregungen für die Zukunft gegeben werden können. Er versucht, den Status quo möglichst übergreifend zusammenzufassen, und macht keinen Halt davor, in vielerlei Disziplinen - mal tiefer, mal weniger tief - einzudringen. Dabei geht er auf Themen wie Kapitalismus, Hunger, Gier und Vernichtung, die fortschreitende Zerstörung der Umwelt und die Konsequenzen daraus ein.Zum Buch:Endspiel - Warum die Menschheit verloren hat - von Christoph Schlicht, Seitenanzahl: 114, ISBN: 978-3-99131-917-7Zum Autor:Christoph Schlicht wurde 1984 in Dormagen geboren. Nach dem Abitur studierte er Verfahrenstechnik, führte Anlageninbetriebnahmen etwa in Indien, Korea und China durch und war in der Polymerforschung tätig. Dabei versuchte er stets, das große Ganze zu sehen.Mit "Endspiel: Warum die Menschheit verloren hat" legt Christoph Schlicht sein erstes Werk vor.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf den Seitenhttps://christophschlichtpageonpage.wordpress.com/https://www.novumverlag.com/onlineshop/biografie-politik-zeitgeschichte/politik-wirtschaft/endspiel-warum-die-menschheit-verloren-hat.htmlhttps://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1066072279finden Sie weitere Informationen.